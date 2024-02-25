Сон с открытыми окнами: чем на самом деле он опасен

Лето — пора, когда многие предпочитают спать с открытыми окнами. Даже в мегаполисах. Но немецкие ученые из Университета Иоганна Гуттенберга в Майнце категорически не рекомендуют спать с распахнутыми настежь окнами.
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