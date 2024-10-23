Эксперт посоветовала россиянами выбирать шапки из натуральных материалов

Вопрос о головных уборах встает очень остро с приходом холодов на большую часть России. Как выбрать правильную шапку и сохранить под ней прическу, рассказала в интервью радио Sputnik стилист Галина Тоторина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии