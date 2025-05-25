Самые красивые университетские здания мира

Существует мнение, что те университеты, которые входят в сотню лучших учебных заведений мира, по данным журнала Forbes, имеют не только великолепную учебную базу и высокие научные достижения, но и являются самыми красивыми архитектурными сооружениями.
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