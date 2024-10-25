В Коркино после беспорядков задержали стрелявшего по людям мужчину

В Коркине Челябинской области задержан местный житель, подозреваемый в стрельбе по двум мужчинам. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
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