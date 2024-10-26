В Курской области ВС РФ отбили четыре контратаки и пресекли прорыв ВСУ через границу

Российские военные продолжают наступление в Курской области. За последние сутки подразделения группировки войск «Север» отразили четыре контратаки противника, а также не дали боевикам прорваться через границу.
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