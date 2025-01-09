Россиянам рассказали, как вернуться в рабочий процесс после праздников

Не стоит требовать от себя максимальной продуктивности с первого рабочего дня Первые рабочие дни после праздничных каникул будут более эффективными, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями.
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