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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам рассказали, как вернуться в рабочий процесс после праздников

Россиянам рассказали, как вернуться в рабочий процесс после праздников

Не стоит требовать от себя максимальной продуктивности с первого рабочего дня Первые рабочие дни после праздничных каникул будут более эффективными, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями.

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