Медведев: Трамп не остановит конфликт на Украине ни за три дня, ни за три месяца

Республиканец Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы Соединенных Штатов «будет вынужден соблюдать все системные правила» и не сможет остановить конфликт на Украине «ни за день, ни за три дня, ни за три месяца».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии