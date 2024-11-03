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Медведев: Трамп не остановит конфликт на Украине ни за три дня, ни за три месяца

Медведев: Трамп не остановит конфликт на Украине ни за три дня, ни за три месяца

Республиканец Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы Соединенных Штатов «будет вынужден соблюдать все системные правила» и не сможет остановить конфликт на Украине «ни за день, ни за три дня, ни за три месяца».

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