В Челябинске разработали автоматическую систему ПВО для защиты от дронов

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Прототип системы противовоздушной обороны стационарных объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая автоматически находит дроны и сбивает их дробью или ракетами, создали в Челябинске.
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