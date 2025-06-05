Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Челябинске разработали автоматическую систему ПВО для защиты от дронов

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Прототип системы противовоздушной обороны стационарных объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая автоматически находит дроны и сбивает их дробью или ракетами, создали в Челябинске.

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