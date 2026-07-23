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Регионы России

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В Татарстане введут штрафы за отказ трудоустраивать участников специальной военной операции

В Татарстане введут штрафы за отказ трудоустраивать участников специальной военной операции

Депутаты Государственного совета республики Татарстан утвердили законопроект, предусматривающий введение административной ответственности для работодателей, которые не выполняют установленную квоту по трудоустройству участников специальной военной операции (СВО).

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