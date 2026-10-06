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Крем перед маникюром — плохая идея: как стойкость покрытия зависит от подготовки и ухода

Крем перед маникюром — плохая идея: как стойкость покрытия зависит от подготовки и ухода

Стойкость маникюра зависит не только от качества лака, но и от правильной подготовки, техники нанесения и бережного обращения в быту.

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