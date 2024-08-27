Политолог предрек возвращение бизнеса в Россию после ареста Дурова во Франции

Политолог, профессор Высшей школы экономики, автор канала «Политджостик» Марат Баширов в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова говорит о том, что в странах Запада отсутствуют гарантии безопасности и разрекламированной свободы слова .