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Политолог предрек возвращение бизнеса в Россию после ареста Дурова во Франции

Политолог предрек возвращение бизнеса в Россию после ареста Дурова во Франции

Политолог, профессор Высшей школы экономики, автор канала «Политджостик» Марат Баширов в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова говорит о том, что в странах Запада отсутствуют гарантии безопасности и разрекламированной свободы слова .

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