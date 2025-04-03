«Это просто деревня» – подростки из РФ увидели Европу и были шокированы

Кто ищет, тот всегда найдёт – вот и иноагент Татьяна Лазарева* всё же подключила старый связи, покопалась – и нашла новых грантодателей! Недолго же она прозябала в «безработном» статусе! Как быстро «самовосстанавливается» эта среда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии