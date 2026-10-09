Mamdani Faces Bipartisan Backlash Over Criticism Of Israel On Oct. 7 Authored by Nicholas Zifcak via The Epoch Times, Mayor Zohran Mamdani is getting backlash from members of both major parties for marking Oct.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым