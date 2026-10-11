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Царьград

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Военэксперт Артамонов: Зеленский готовит "кровавую провокацию" под Новый год

Военэксперт Артамонов: Зеленский готовит "кровавую провокацию" под Новый год

Несмотря на то, что многие уже действительно поверили, что СВО может закончиться в начале 2027 года и противник попросту капитулирует, военэксперт Артамонов настроен крайне скептично.

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