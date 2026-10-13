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Царьград

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76-летний пенсионер украл рюкзак на 30 тысяч в электричке Петербурга

76-летний пенсионер украл рюкзак на 30 тысяч в электричке Петербурга

В электричке Петербург — Новолисино 76-летний пассажир забрал рюкзак другого пассажира с вещами на 30 тысяч рублей и вышел с ним на станции «40-й километр» в Тосненском районе Ленинградской области.

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