76-летний пенсионер украл рюкзак на 30 тысяч в электричке Петербурга

В электричке Петербург — Новолисино 76-летний пассажир забрал рюкзак другого пассажира с вещами на 30 тысяч рублей и вышел с ним на станции «40-й километр» в Тосненском районе Ленинградской области.
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