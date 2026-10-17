Решение о временной приостановке продажи боеприпасов зарубежным союзникам еще раз демонстрирует приверженность президента США Дональда Трампа принципу America first, такое мнение высказал доктор политологии университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН и Финансового университета при правительстве РФ Камран Гасанов, 17 октября передают «Известия».