Песков: тема Украины на переговорах делегаций России и США в Стамбуле не обсуждается

МОСКВА, 10 апреля, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос, касающийся ситуации на Украине, не входит в повестку переговоров между российской и американской делегациями, проходящих в Стамбуле.
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