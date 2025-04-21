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Царьград

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Крысы захватили Бирмингем: военные привлечены для борьбы с мусором

Крысы захватили Бирмингем: военные привлечены для борьбы с мусором

Британский город Бирмингем столкнулся с нашествием крыс из-за отказа коммунальщиков убирать мусор. Эпидемиологи предупреждают о рисках для здоровья, а для решения проблемы к делу подключены военные, которые оказывают поддержку городским властям.

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