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Режиссеры московских театров рассказали, каким должен быть Гамлет сегодня

Режиссеры московских театров рассказали, каким должен быть Гамлет сегодня

Недавно в Театре на Таганке представили «Гамлета» в постановке Мурата Абулкатинова. На официальном сайте мэра Москвы узнали, в каких еще театрах города сейчас идет «Гамлет», и поговорили с создателями об уникальности их постановок.

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