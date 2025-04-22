Режиссеры московских театров рассказали, каким должен быть Гамлет сегодня

Недавно в Театре на Таганке представили «Гамлета» в постановке Мурата Абулкатинова. На официальном сайте мэра Москвы узнали, в каких еще театрах города сейчас идет «Гамлет», и поговорили с создателями об уникальности их постановок.
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