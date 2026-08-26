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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при среди юниоров. Сун и Чжао, Чэнь и Дун, Мосс и Галбави, Ранзи и Лего представят короткие программы

27 августа спортивные пары покажут короткие программы на втором этапе Гран-при среди юниоров в Риге. Гран-при среди юниоров 2-й этап Рига, Латвия Пары, короткая программа Начало – 16.

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