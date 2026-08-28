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Царьград

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Правительство поручило создать школу при Министерстве обороны России

Правительство поручило создать школу при Министерстве обороны России

Министерство обороны России создаст собственную школу. Правительство поручило разработать образовательное учреждение, утвердить его устав и провести регистрацию в течение двух месяцев, чтобы обучать детей по общеобразовательным программам.

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