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Мировое обозрение

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Песков не усматривает оснований для улучшения отношений России и Европы

Песков не усматривает оснований для улучшения отношений России и Европы

Дмитрий Песков отрезал: предпосылок для нормализации отношений России и Европы сейчас нет. Не «сложно», не «пока рано» — просто нет.

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