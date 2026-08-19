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Диета MIND: продукты и недельные нормы для замедления старения мозга

После 45 лет кора теряет серое вещество, а желудочки расширяются — на МРТ это выглядит как сжатие ткани.

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