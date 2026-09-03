Нижегородцы могут пройти анонимный онлайн-опрос о бытовой коррупции

В Нижегородской области с 1 сентября по 30 сентября 2026 года Управление по профилактике коррупционных правонарушений проводит анонимный онлайн-опрос, направленный на выявление и оценку проявлений так называемой бытовой коррупции — ситуаций, в которых граждане сталкиваются с необходимостью неформальных вознаграждений при получении услуг в повседневной жизни.