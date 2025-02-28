Президент Украины Владимир Зеленский должен принести публичные извинения за свое поведение во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме и проявить «толику благодарности» за оказанную Соединенными Штатами помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии