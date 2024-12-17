Подстава на «круге» — попадаются 48% водителей

Согласно исследованию страховой компании «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», каждый четвертый опрошенный ими автомобилист (24%) признался, что за все время вождения, хотя бы раз сталкивался с мошенниками на дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии