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Обрушение ледника в КБР, где лавиной накрыло 33 туриста, было давно предсказано

Обрушение ледника в КБР, где лавиной накрыло 33 туриста, было давно предсказано

Сергей Русанов/ТАСС Угроза обрушения ледника в горах Кабардино-Балкарии, где лавина накрыла группу из 33 туристов, была давно всем известна.

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