Обрушение ледника в КБР, где лавиной накрыло 33 туриста, было давно предсказано

Сергей Русанов/ТАСС Угроза обрушения ледника в горах Кабардино-Балкарии, где лавина накрыла группу из 33 туристов, была давно всем известна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сикорский призвал...
- Путин: бизнес дол...
- Путин готов дать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым