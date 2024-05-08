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15 дел по дому, которые можно спокойно игнорировать, и от этого ничего не изменится

15 дел по дому, которые можно спокойно игнорировать, и от этого ничего не изменится

Уборка, глажка, мытье посуды — занятия муторные, но необходимые. Правда, стремясь добиться идеальной чистоты, люди порой настолько увлекаются процессом, что тратят слишком много времени или даже портят вещи.

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