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Нижегородская правда

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Более 65% обучающихся в рамках нацпроекта «Кадры» выбрали цифровые профессии

Более 65% обучающихся в рамках нацпроекта «Кадры» выбрали цифровые профессии

Более 2,4 тыс. нижегородцев прошли бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры», реализуемого в России по поручению президента Владимира Путина, за 8 месяцев 2026 года.

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