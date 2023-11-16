Посольство: делегация России прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС

Российская делегация во главе с зампредседателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско, чтобы принять участие в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
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