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Позитив для оптимистов

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Чешский генерал: диктовать условия мира будет победитель — Россия, а не Запад с Зеленским

Чешский генерал: диктовать условия мира будет победитель — Россия, а не Запад с Зеленским

Зеленский и Запад говорят, что диктовать условия мира будут они. Но диктовать будет победитель — Россия, заявил RU генерал Андор Шандор.

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