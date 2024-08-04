«Он был самым противным»: племянник Трампа выпустил книгу о нем

Сын покойного Фреда Трампа-младшего и племянник Дональда Трампа — Фред Трамп III — выпустил 352-страничную книгу под названием «Аll in the Family: The Trumps and How We Got This Way», которую СМИ назвали «описанием дисфункциональности» кандидата в президенты США.
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