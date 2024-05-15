Партию ракообразных из озера Байкал отправят коллекционеру в Гонконг

Специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели визуальный осмотр партии зоологической коллекции ракообразных (Crustacea, Amphipoda), собранной на дне южной оконечности озера Байкал зимой этого года.
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