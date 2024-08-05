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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» получил ключ от Шарлотт – его вручила и.о. мэра города

Руководители мадридского клуба получили ключ от городского совета Шарлотт на мероприятии, проходившем в правительственном центре Шарлотт-Мекленбург.

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