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Коллекционная карточка Виктора Вембаньямы была продана за 67 333 доллара

Коллекционная карточка Виктора Вембаньямы была продана за 67 333 доллара

Коллекционная карточка первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио») сегодня была продана на аукционе Goldin Auctions за 67 333 доллара.

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