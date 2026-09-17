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Царьград

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Цена роскоши - 250 миллионов. Долина купила элитное жильё с сауной, джакузи и розовой комнатой

Цена роскоши - 250 миллионов. Долина купила элитное жильё с сауной, джакузи и розовой комнатой

Лариса Долина купила роскошную квартиру, но переписала на дочь.Роскошные хоромы стоимостью в 250 миллионов рублей приобрела Лариса Долина.

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