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Газета.ру

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Аналитик Риттер призвал мир признать поражение Украины

Аналитик Риттер призвал мир признать поражение Украины

Мир должен признать поражение Украины, чтобы сохранить ее как государство. Об этом заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.

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