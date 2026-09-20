Мир должен признать поражение Украины, чтобы сохранить ее как государство. Об этом заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.
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