В Asia Times рассказали, как США планирует поддержать Зеленского

Пентагон планирует спасти Зеленского при помощи солдат НАТО.В Пентагоне рассматривают вариант спасения украинского лидера Владимира Зеленского в случае полного поражения Украины в противостоянии с Россией и, как следствие, краха правительства.
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