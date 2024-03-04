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Царьград

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В Asia Times рассказали, как США планирует поддержать Зеленского

В Asia Times рассказали, как США планирует поддержать Зеленского

Пентагон планирует спасти Зеленского при помощи солдат НАТО.В Пентагоне рассматривают вариант спасения украинского лидера Владимира Зеленского в случае полного поражения Украины в противостоянии с Россией и, как следствие, краха правительства.

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