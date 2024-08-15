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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Лучший рецепт сырников

Для приготовления нам понадобится творог желательно 5% 600 г яйцо одна штука соль щепотка сахар 100г мука 2 столовые ложки Приготовление Все ингредиенты смешиваем и мокрыми руками скатываем шарики После этого обволакивает шарики в муке Стряхиваем лишнюю муку Затем на раскаленную сковородку выкладываем наши шарики Ставим на средний огонь Как только увидим что с одной […].

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