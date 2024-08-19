В центре на улице Свободы отметят День флага

Акция «МНЕ ФЛАГ ДАРУЕТ ВДОХНОВЕНИЕ» пройдет в Южном тушине 22 августа. Организует ее культурный центр «Салют» «Приглашаем всех желающих на акцию, посвященную главному символу страны — флагу! На сцене выступят жители района Южное Тушино и представят свое творчество: чтение стихов и исполнение авторских песен, рисунки на асфальте и театральные сценки», — рассказали организаторы.