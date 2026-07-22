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Europe Heads Into Winter With Its Weakest Gas Cushion In 15 Years

Europe is unlikely to refill its natural gas storage facilities to even 80% before winter, Equinor CEO Anders Opedal said on Wednesday, Reuters reported, raising the prospect that the continent will enter the heating season with its smallest supply buffer in years.

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