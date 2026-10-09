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Основатель Google Сергей Брин получил высшую научную награду США

Основатель Google Сергей Брин получил высшую научную награду США

Основатель Google, 53-летний миллиардер российского происхождения Сергей Брин стал лауреатом Национальной научной медали США за разработку алгоритмов поиска и обработки информации.

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