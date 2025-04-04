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Царьград

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Даниил Медведев объяснил шуткой белорусского комика, почему считает теннис странным

Даниил Медведев объяснил шуткой белорусского комика, почему считает теннис странным

По словам спортсмена, нужно сыграть в теннис, чтобы понять, насколько это увлекательная игра.Теннисист из России и триумфатор US Open 2021 Даниил Медведев назвал свой вид спорта "странным".

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