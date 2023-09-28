Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ в Брянской области

Утром 28 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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