Воспитанники СШОР по восточным единоборствам из Новосибирска завоевали 21 медаль на 23-м Кубке Покрышкина, в том числе восемь наград на международной части турнира и 13 — на всероссийской.
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