Бутылку с зажигательной смесью бросили в окно квартиры в Петрозаводске

Молодой мужчина получил ожоги на пожаре в отдаленном районе карельской столицы Сегодня в час ночи на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном кирпичном жилом доме на улице Птицефабрика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии