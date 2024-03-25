Бутылку с зажигательной смесью бросили в окно квартиры в Петрозаводске

Молодой мужчина получил ожоги на пожаре в отдаленном районе карельской столицы Сегодня в час ночи на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном кирпичном жилом доме на улице Птицефабрика.