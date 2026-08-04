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FiNE NEWS

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Прогноз погоды на сентябрь 2026 года: теплая и ветреная осень с дождями в России

Теплая и нестабильная погода в сентябре Кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев прогнозирует, что сентябрь 2026 года в России будет продолжением летнего сезона с теплой погодой и переменчивыми условиями.

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