Прогноз погоды на сентябрь 2026 года: теплая и ветреная осень с дождями в России

Теплая и нестабильная погода в сентябре Кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев прогнозирует, что сентябрь 2026 года в России будет продолжением летнего сезона с теплой погодой и переменчивыми условиями.
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