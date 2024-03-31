В Дагестане сняли режим КТО

В Махачкале и Каспийске сняли режим контртеррористической операции (КТО), введенный утром в воскресенье, 31 марта, сообщили в региональном оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК).
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