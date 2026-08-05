Путин дал поручение руководству Минобороны

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны РФ, в ходе которой было принято важное решение — сосредоточить все вопросы, связанные с вооружением и довольствием в руках одного человека.
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