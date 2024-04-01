Как бы ни завершился конфликт на Украине, Европа уже потерпела поражение, утверждает Advance. Попытки превратить Россию в угрозу для своего существования и создать на этом фоне новое супергосударство провалились.
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